Survivor bugün var mı, 6 Nisan bu akşam Survivor yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman, bu akşam neden yok?

Survivor bugün var mı, bu akşam Survivor yok mu? TV8 yayın akışında Survivor’un yer almaması merak konusu oldu. Survivor'ın 71. bölüm tarihi TV8'de başlayacak yeni dizi nedeniyle değişti. Survivor All Star bu hafta 6 gün izleyicilerle buluşacak.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM SURVİVOR YOK MU?

Survivor'ın 71. bölümü yerine İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk'ün başrollerini paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi izleyicilerle buluşacak. Survivor 71. bölümü 7 Nisan Perşembe günü yayınlanacak.

ELENEN İSİM ARDAHAN OLDU

Survivor'ın 5 Nisan tarihli bölümünde bir yarışmacı adaya veda etti. Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada, halktan gelen SMS oylamasına göre adaya veda eden yarışmacının Ardahan olduğunu duyurdu. Elendiği için üzgün olduğu belli olan Ardahan son kez söz alarak şunları söyledi; Bizi Adana sokaklarından alarak buralara kadar getirdin. Tüm Türkiye Babuş'u tanıdı. Ben bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsinden razıyım, onlar da benden razı olsun... Burada Ogeday'ı tanıdım, yeni bir kardeş tanıdım, onun benim için ayrı bir yeri var. Herkese çok teşekkürler. Dediğim gibi siz benden razıysanız ben mutluyum."