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Sinan Akçıl, Dream Türk ve Radyo D’ye konuk oluyor!

Türkiye’nin sevilen radyo kanalı Radyo D ve müzik kanalı Dream Türk müzik dünyasının başarılı isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

22.02.2022 - 12:25 |
Sinan Akçıl, Dream Türk ve Radyo D’ye konuk oluyor!

Söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliğiyle Türk Pop Müziğinin en değerli isimlerinden olan Sinan Akçıl, hem Dream Türk’e hem de Radyo D’ye konuk oluyor.

23 Şubat Çarşamba saat 14.00’te Refik Sarıöz’ün programı Deşarj’a katılacak olan Akçıl, saat 15.00’de ise Radyo D’deki Hilal Özgani’nin sunduğu Popüler D’ye konuk olacak.

Müzik ve daha fazlasının konuşulacağı bu programları kaçırmayın…

 

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