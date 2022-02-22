Sinan Akçıl, Dream Türk ve Radyo D’ye konuk oluyor!

Söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliğiyle Türk Pop Müziğinin en değerli isimlerinden olan Sinan Akçıl, hem Dream Türk’e hem de Radyo D’ye konuk oluyor.

23 Şubat Çarşamba saat 14.00’te Refik Sarıöz’ün programı Deşarj’a katılacak olan Akçıl, saat 15.00’de ise Radyo D’deki Hilal Özgani’nin sunduğu Popüler D’ye konuk olacak.

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