Sev Kardeşim filminin başrollerinde Yeşilçam'ın usta oyuncuları Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit yer alıyor. Türk televizyonlarında nostalji kuşağının en güzel filmlerinden olan Sev Kardeşim filmi hakkındaki bilgiler sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sev Kardeşim ne zaman, nerede çekildi? Sev Kardeşim oyuncuları kim? Sev Kardeşim filminin konusu ne? İşte Sev Kardeşim oyuncu kadrosu!

SEV KARDEŞİM FİLM KONUSU NE?

Filmde, bir fabrika işçisi olan Alev (Hülya Koçyiğit) ile fabrika sahibinin oğlu Ferit (Tarık Akan) arasındaki aşk hikayesi anlatılmaktadır. Alev, fabrikada çalışan tüm genç kızlar gibi Ferit'e hayrandır. Ancak Ferit işçi kızların ilgisine karşılık vermez. Alev, bir gün iş arkadaşları ile bir iddiaya girer. İddiayı kazanmak için Ferit'i kendisine âşık etmesi gerekmektedir. Bu yüzden kendisi ve ailesi hakkında yalanlar söyler ve Ferit'i etkilemeyi başarır. Fakat çok geçmeden gerçek ortaya çıkar. İki gencin ailelerinin de olaylara karışmasıyla durum bambaşka bir hal alır.

SEV KARDEŞİM OYUNCULARI

Sev Kardeşim filminde usta oyuncular Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit başrol oyuncuları olarak yer aldılar. Sev Kardeşim filminin oyuncu kadrosunda ise Adile Naşit, Münir Özkul ve Hulusi Kentmen, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Nedret Güvenç, Ahmet Turgutlu gibi unutulmaz isimler yer alıyor.

SEV KARDEŞİM NE ZAMAN, KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Sev Kardeşim filminin çekimleri 1972 yılında İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleştirildi.