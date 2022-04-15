Samsak döveci nedir, samsak döveci ne demek? Samsak döveci hangi yörenin? Samsak döveci sözleri!

Serkan Çağrı'nın klarnet çalıp Elif Buse Doğan'ın yorumladığı eser kısa sürede dinlenme rekorları kırdı. Doğan, türküyü yalnız başına okuyup single olarak çıkarmak istedi. Bu duruma bozulan ünlü klarnetçi Serkan Çağrı ise müziklerini ekibiyle birlikte yeniden hazırladı, eseri de başkasına okutup dijital platformlara koydu. Peki, Samsak döveci nedir, hangi yörenin?

Samsak döveci nedir, ne demek?

Samsak Döveci "Sarımsak Döveceği" anlamına gelmektedir. Samsak Döveci, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ait bir türküdür.

Samsak döveci hangi yöreye ait?

Türkü, Emel Örgün tarafından Kütahya Tavşanlı'dan Orhan Kasap'tan derlenmiş.

Samsak döveci türküsünün sözleri

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Ebe gümecini toplayalım

Lazım olur saklayalım

Lazım olur saklayalım

Ardımıza bile bakmayalım

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci