Samsak döveci nedir, samsak döveci ne demek? Samsak döveci hangi yörenin? Samsak döveci sözleri!
Serkan Çağrı’nın çalıp Elif Buse Doğan’ın söylediği Samsak Döveci isimli türkü, son günlerde popüler olunca, Elif buse Doğan şarkının singlenı çıkarmaya karar verdi. Serkan Çağrı ise bu hamle için "Onu kardeşim gibi görüyordum, hiç yakıştıramadım" dedi. Peki, Samsak döveci nedir, samsak döveci ne demek? Samsak döveci hangi yöreye ait, anlamı ne? İşte Samsak döveci sözleri ve anlamı…
Serkan Çağrı'nın klarnet çalıp Elif Buse Doğan'ın yorumladığı eser kısa sürede dinlenme rekorları kırdı. Doğan, türküyü yalnız başına okuyup single olarak çıkarmak istedi. Bu duruma bozulan ünlü klarnetçi Serkan Çağrı ise müziklerini ekibiyle birlikte yeniden hazırladı, eseri de başkasına okutup dijital platformlara koydu. Peki, Samsak döveci nedir, hangi yörenin?
Samsak döveci nedir, ne demek?
Samsak Döveci "Sarımsak Döveceği" anlamına gelmektedir. Samsak Döveci, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ait bir türküdür.
Samsak döveci hangi yöreye ait?
Türkü, Emel Örgün tarafından Kütahya Tavşanlı'dan Orhan Kasap'tan derlenmiş.
Samsak döveci türküsünün sözleri
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Ebe gümecini toplayalım
Lazım olur saklayalım
Lazım olur saklayalım
Ardımıza bile bakmayalım
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci