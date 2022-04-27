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TelevizyonSadakatsiz neden yok 27 Nisan, bu akşam Sadakatsiz dizisi var mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? 27 Nisan Kanal D yayın akışı!
HaberlerTelevizyon Haberleri Sadakatsiz neden yok 27 Nisan, bu akşam Sadakatsiz dizisi var mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? 27 Nisan Kanal D yayın akışı!
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Sadakatsiz neden yok 27 Nisan, bu akşam Sadakatsiz dizisi var mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? 27 Nisan Kanal D yayın akışı!

Sadakatsiz hayranları dizinin yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini sorguluyor. Kanal D’de her hafta çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan, Sadakatsiz’in yeni bölüm fragmanının yayınlanmayınca “Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, Sadakatsiz bugün var mı?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Bu akşam Sadakatsiz yok mu?

27.04.2022 - 16:06 |
Sadakatsiz neden yok 27 Nisan, bu akşam Sadakatsiz dizisi var mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? 27 Nisan Kanal D yayın akışı!

Sadakatsiz dizinin yeni bölümü için yapılan aramalar arttı. 27 Nisan Kanal D yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin her alması, Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen’in başrolünü paylaştığı Sadakatsiz dizinin bu akşam olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki, Sadakatsiz bu akşam var mı 27 Nisan, Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 27 Nisan…

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Sadakatsiz’in yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı.

SADAKATSİZ NEDEN YOK?

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz'in yeni bölümü 11 Mayıs akşamı ekrana gelecek. Dizi üç hafta daha yayınlandıktan sonra final yapacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

22:45 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Kadir Gecesi Özel

 

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