Sadakatsiz neden yok 27 Nisan, bu akşam Sadakatsiz dizisi var mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? 27 Nisan Kanal D yayın akışı!

Sadakatsiz dizinin yeni bölümü için yapılan aramalar arttı. 27 Nisan Kanal D yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin her alması, Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen’in başrolünü paylaştığı Sadakatsiz dizinin bu akşam olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki, Sadakatsiz bu akşam var mı 27 Nisan, Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 27 Nisan…

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Sadakatsiz’in yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı.

SADAKATSİZ NEDEN YOK?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Sadakatsiz'in yeni bölümü 11 Mayıs akşamı ekrana gelecek. Dizi üç hafta daha yayınlandıktan sonra final yapacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem



09:00 Neler Oluyor Hayatta?



11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta



16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı



16:45 Arka Sokaklar



18:45 Kanal D Ana Haber



20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw



22:45 Çok Güzel Hareketler 2



23:15 Kadir Gecesi Özel