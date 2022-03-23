Sadakatsiz Derin ölecek mi, Melis Sezen Sadakatsiz’den ayrılıyor mu?

Sadakatsiz Derin ölecek mi? sorusunun yanıtı fragmanın yayınlanmasıyla merak konusu oldu. Fragmanı izleyenler söz konusu görüntülerin, yalnızca bir hayalden ibaret olduğunu söylerken yapımın finale yaklaştığı yorumları da yapıldı. Peki, Melis Sezen Sadakatsiz’den ayrılıyor mu?

SADAKATSİZ DERİN (MELİS SEZEN) ÖLECEK Mİ?

Volkan, Derin'i küvet içerisinde boğuyor. Dizinin Derin'i Melis Sezen'in dizideki akıbeti bölümün yayımlanmasıyla netleşecek.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, 1997 doğumlu. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. İstanbul'da dünyaya gelen Sezen, Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gördü.

Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve ardından Siyah İnci dizisinde Tolgahan Sayışman,

Hande Erçel ve Berk Hakman'la birlikte rol almıştır. Melis Sezen, Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırmıştır. Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterine hayat verdi.

Ünlü isim Leke ve Sevgili Geçmiş dizilerinde başrol oldu. Rol aldığı filmler arasında Bizim İçin Şampiyon, Dünya Hali, Mucize 2 Aşk da bulunuyor.