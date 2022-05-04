Sadakatsiz bugün var mı, bu akşam Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi Sadakatsiz, 58. yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Çarşamba akşamları yayımlanan dizi, 4 Mayıs yayın akışında yer almayınca “Sadakatsiz neden yok, bu Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?” sorularına yanıt aranmaya başlandı.

SADAKATSİZ NEDEN YOK?

Başrollerini Cansu Dere, Caner cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz dizisi en son 57. bölümü ile ekranlara gelmişti. Geçtiğimiz hafta da yayımlanmayan dizi Ramazan Bayramı dolayısıyla bu hafta da olmayacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Sadakatsiz'e kısa bir bayram arası... Merakla beklenen efsane finale son 3 bölüm! 11 Mayıs Çarşamba yeni bölümde görüşmek üzere.!! ifadeleri yer aldı.