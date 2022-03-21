Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 konusu ne, belli oldu mu?

Recep İvedik 7 çıkacak mı, sorusu yanıt buldu. Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 için hazırlıklara başladı. Gökbakar haberi, sosyal medya hesabından duyurdu. 41 yaşındaki ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, seri filmi olan "Recep İvedik"in 7'ncisi için hazırlıklara başladı. Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu filmin yazım aşamasına geçtiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

2008 yılında vizyona giren ilk "Recep İvedik" filmi ile başlayan ve büyük gişe başarılarıyla devam eden komedi serisinin son filmi "Recep İvedik 6", 2019 yılının sonbaharında vizyona girmişti. İzleyiciler tarafından, serinin önceki filmleri kadar beğenilmeyen 6. film, gişede de geride kalmıştı. Ancak yine de toplamda yaklaşık 4 milyon izleyiciye ulaşmıştı.

Tüm zamanların en çok izlenen yerli filmleri sıralamasında ilk sırada 7 milyon 434 bin seyirci ile "Recep İvedik 5", ikinci sırasında 7 milyon 369 bin seyirci ile "Recep İvedik 4" yer alıyor. Serinin en az izlenen filmi "Recep İvedik 3" ise 3 milyon 326 bin seyirciyle 29. sırada yer alıyor.

Recep İvedik 7'nin vizyon tarihi belli değil.

RECEP İVEDİK 7 KONUSU NE, BELLİ OLDU MU?

Recep İvedik'in konusu henüz belli değil; ancak Şahan Gökbakar daha önce verdiği bir röportajda sıradaki maceranın Uzak Doğu'da geçmesini düşündüğünü belirtmişti.