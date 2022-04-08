Radyo D, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında “Tarihe, Doğaya Saygı” turunda!

Uluslararası tanıtım gücünü “Tour Of Türkiye” markası ile daha da artıracak olan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Radyo D İletişim Sponsorluğunda gerçekleşecek.

8 gün boyunca 1303 km. mesafe kat edilecek yarış boyunca Radyo D programcıları Hilal Özgani, Semin Yıldırım ve Fatih Uslu, etapların finish noktalarından canlı yayınlar ile yarış heyecanını dinleyicilere aktaracak.

Bodrum’dan başlayıp İstanbul’da son bulacak yarışta toplamda 14 Ülke, 25 Takım ve 175 Sporcu yer alacak. Organizasyonun yenilenen parkuru, ülkemizin farklı noktalarını da dünyayla buluşturacak.

Radyo D’nin de bitiş noktalarında canlı yayın gerçekleştireceği etap tarih ve bilgileri ise şu şekilde olacak:

• 10 Nisan : Bodrum - Kuşadası

• 11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı

• 12 Nisan: Çeşme – İzmir (Karşıyaka)

• 13 Nisan : İzmir (Konak) - Manisa (Spil)

• 14 Nisan : Manisa - Ayvalık

• 15 Nisan : Edremit (Akçay) – Eceabat (57.Alay Şehitliği)

• 16 Nisan : Gelibolu - Tekirdağ

• 17 Nisan : İstanbul - İstanbul

Yarışlardan tüm detaylar, özel konuklar ve sürpriz hediyeler ile birlikte tur heyecanına ortak olmak için Radyo D’yi takip etmeyi unutmayın…

Radyo D 104 frekansında ve www.radyod.com’da...