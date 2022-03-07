Muazzez Abacı hasta mı, Alzheimer mı oldu? Muazzez Abacı kaç yaşında, kimdir, nereli?

Türk Sanat Müziği'nin efsane isimlerinden Muazzez Abacı ile ilgili olarak ses sanatçısı Onur Akay bir iddia ortaya atmış ve Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu öne sürmüştü. Çıkan haberler sonrası Muazzez Abacı'nın menajeri Taner Budak'tan, söz konusu iddialara yanıt geldi. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Budak, "Şu anda Amerika'da bulunan sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu hakkında bir internet sitesinde çıkan haberin aslı yoktur" ifadesini kullandı.

Muazzez Abacı hasta mı, sağlık durumu nasıl?

Taner Budak açıklamasının devamında, "Sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu gayet iyi olup, en yakın zamanda Türkiye'ye dönerek, sahne çalışmalarına devam edecektir. Bu haberi yapan internet sitesi hakkında sanatçının avukatı gerekli yargı işlemlerine başlayacaktır. Bu süreçte bilgi almak için arayan siyaset, sanat ve medya dünyasından dostlarımıza ve kamuoyuna teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Muazzez Abacı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Abacı 12 Kasım 1947'de (75 yaşında) Ankara'da doğdu. İlk olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı Bir Sen Kaldın İçimde Kervan Plak yapımcılığında ile çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu ve çok sevildi.

Sırasıyla Kervan, As, Yavuz Plak şirketleri hesabına pek çok 45'lik ve LP doldurdu. Başlıca albümleri Dönüş (1978), Yasemen (1981), Sevdiklerinizle (1983), Şakayık (1986), Felek (1989), Vurgun (1990), Sensiz Olmadı (1991) ve Efendim (1992) olan sanatçı özellikle "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş iki eseriyle hemen hatırlanır.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı "Vurgun" adlı şarkı ve albümle kariyerinin zirvesine çıkan sanatçı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir.2007 yılında Hayalin İçin Söyle programında jüri olarak yer almıştır. Özel mekanlarda ve halk konserlerinde her ay 1 veya 2 kez sahneye çıkmaktadır.