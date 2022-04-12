Mahkum Cemre ayrılıyor mu, öldü mü? Seray Kaya Mahkum dizinin kadrosundan çıkıyor mu, neden?

Mahkum Cemre ayrılıyor mu? Oyuncu Seray Kaya, perşembe akşamları Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan "Mahkum" dizisinden ayrılıyor.

Cemre Mahkum dizisinden ayrılıyor mu?

MF Yapım imzalı Fox Tv dizisi "Mahkum"un ana kadrosunda yer alan oyuncu Seray Kaya, diziye veda ediyor. Dizide Cemre karakterine hayat veren Kaya, 17. bölümde diziden ayrılacak.

Cemre Mahkum dizisinden neden ayrılıyor?

Dizide Cemre karakterine hayat veren güzel oyuncu Seray Kaya'nın senaryoda hikayesinin sona erdiği öğrenildi. Onur Tuna'nın canlandırdığı Savcı Fırat'a yardım eden Cemre karakterinin öyküsünün sona ereceği ve Seray Kaya'nın da diziden ayrılacağı ifade edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kaya'nın diziden ayrılmasının yanı sıra, Exxen’de seyirciyle buluşan “Aşk Kumardır” dizisinde ve Erkan Kolçak Köstendil’in yazdığı “Tezgah” adlı oyununda rol alan oyuncu Elit Andaç Çam, diziye konuk olacak. Son olarak oyuncu Talat Bulut’un kadrosuna katıldığı dizi, savcı Fırat’ın mücadelesini konu alıyor.