Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor, hangi şehir ve semte çekimler yapılıyor? İşte Kara Tahta dizisinin konusu ve oyuncuları ile çekildiği yerler!
Kara Tahta dizisi fragmanıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İzleyici ile buluşmaya hazırlanan dizisinin senaryosu Erkan Birgören tarafından kaleme alırken, yapımını Üst Yapım üsteniyor. Peki, Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor? Kara Tahta dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Kara Tahta dizisi TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İlk bölüm fragmanı yayınlanan dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildiği merak ediliyor.
KARA TAHTA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kara Tahta dizisinin ekimlerine Sapanca Kartepe'de başlandı ancak; Kara Tahta dizisinin hikayesi Edirne'de devam edecek.
KARA TAHTA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Kara Tahta geçmişte yarım kalmış olan Atlas ve Irmak'ın aşk hikayesini anlatacak. Lise zamanında sürekli zorbalığa uğrayan Atlas, yıllar sonra matematik öğretmeni olur ve kendi okuduğu okula atanır. Atlas eski aşkı Irmak'la yüzleşmek zorunda kalır...
KARA TAHTA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Kara Tahta’nın oyuncu kadrosunda, Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıdar gibi ünlü isimler yer alıyor.