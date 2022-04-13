Ä°smail KÃ¼Ã§Ã¼kkaya nerede FOX TV Ã‡alar Saat Ä°smail KÃ¼Ã§Ã¼kkaya neden yok, haber sunmuyor hasta mÄ±, izinde mi, Ã‡alar Saatâ€™ten ayrÄ±ldÄ± mÄ±

FOX TV'de hafta iÃ§i her sabah ekrana gelen Ä°smail KÃ¼Ã§Ã¼kkaya ile Ã‡alar Saat programÄ± 2 gÃ¼ndÃ¼r Ä°lker KaragÃ¶z tarafÄ±ndan sunuluyor. Peki, Ä°smail KÃ¼Ã§Ã¼kkaya nerede, neden yok? FOX TV Ä°smail KÃ¼Ã§Ã¼kkaya Ã‡alar Saatâ€™ten ayrÄ±ldÄ± mÄ±, tatilde mi, izinde mi?

Ä°SMAÄ°L KÃœÃ‡ÃœKKAYA NEREDE, NEDEN YOK?

FOX TV Ã‡alar Saat programÄ± hafta iÃ§i her sabah 08.00'de ekrana geliyor. 2 gÃ¼ndÃ¼r programÄ± sunucu olarak Ä°lker KaragÃ¶z sunuyor.

WASHÄ°NGTON'DAN PAYLAÅžIM YAPTI

Ä°smail KÃ¼Ã§Ã¼kkaya, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. PaylaÅŸÄ±mÄ±n'da konum olarak Washington ibaresini kullandÄ±.

FOX TV Ä°SMAÄ°L KÃœÃ‡ÃœKKAYA AYRILDI MI, HASTA VEYA Ä°ZÄ°NDE MÄ°?

Merak edilen soruya henÃ¼z Ä°smail KÃ¼Ã§Ã¼kkayaâ€™dan da FOX TVâ€™den de resmi bir yanÄ±t

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