Hakim dizisi uyarlama mı, Your Honor dizisinden mi uyarlandı? Hakim dizisi konusu ne, gerçek mi?

Hakim dizisi dikkatleri üzerine çekmeyi başlardı. Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan hakim (Ömer Arif), hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecek. Peki, Hakim dizisi uyarlama mı?

HAKİM DİZİSİ UYARLAMA MI, KONUSU GERÇEK Mİ?

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Hakim dizisi "Your Honor" dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak.

"Hakim", yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin, oğlunun suça karışmasının ardından yaşadıklarını ele alacak.

Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan hakim (Ömer Arif), hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir.

Dizinin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor.

Genel koordinatörlüğünü Akın Topuz'un yaptığı Hakim'in yönetmen koltuğuna Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir otururken, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor.

HAKİM DİZİSİ KONUSU

İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girer.

Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olur…

Ömer Arif, oğlu Ozan'ı korumak için, bugüne kadar inandığı tüm ilkelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Zira Ozan'ın ölümüne neden olduğu genç, bir Mafya liderinin oğludur.

Oğlunun hayatının tehlikede olması, Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüştürecek; oğlunu kurtarmak için gireceği savaşta, sadece kendini değil, sevdiklerini de ateşe atacaktır...