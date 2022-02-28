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Gelinim Mutfakta'nın 176. hafta yarışmacısı kim?

Kanal D'nin başarılı yarışması Gelinim Mutfakta'nın 876. Bölümde yarışmaya katılan 176. Haftasının yarışmacısı belli oldu! İşte yeni yarışmacı: Gelin Deniz Terzi, kaynana Naciye Terzi.

28.02.2022 - 13:34 |
Gelinim Mutfakta'nın 176. hafta yarışmacısı kim?

Kanal D'nin başarılı yarışması Gelinim Mutfakta'nın 876. Bölümde yarışmaya katılan 176. Haftasının yarışmacısı belli oldu! İşte yeni yarışmacı: Gelin Deniz Terzi, kaynana Naciye Terzi.

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 5 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor!

 Siz de "İyi yemek yaparım, altınları kaparım!" diyorsanız linkteki başvuru formunu doldurmaya başlayın!

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