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Gelinim Mutfakta'da 184. Hafta kim elendi?

Hafta toplamında düşük ve eşit puanları Miyase Türkel ile Bahar Kula aldı ve kura çekimi sonrası bir gelin yarışmaya veda etti!

29.04.2022 - 17:54 |
Gelinim Mutfakta'da 184. Hafta kim elendi?

Hafta toplamında düşük ve eşit puanları Miyase Türkel ile Bahar Kula aldı ve kura çekimi sonrası bir gelin yarışmaya veda etti!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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