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Gelinim Mutfakta'da 181. Hafta kim elendi?

Hafta toplamında en düşük puanları Damla Saçıkara ve Öykü Topaloğlu aldı ve yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

08.04.2022 - 17:52 |
Gelinim Mutfakta'da 181. Hafta kim elendi?

Hafta toplamında en düşük puanları Damla Saçıkara ve Öykü Topaloğlu aldı ve yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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