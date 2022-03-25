Gelinim Mutfakta'da 179. hafta kim elendi?

Hafta toplamında en düşük puanları Yeşim Öksüz ve Fulya Kaldı aldı ve yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Hafta toplamında yüksek ve eşit puanları Miyase Türkel ve Hasret Vural aldı! 5 Bileziği ise, bir gelin kazandı!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!