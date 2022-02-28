Gelinim Mutfakta 28 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, 28 Şubat günün birincisi kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 28 Şubat puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 28 Şubat 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

28 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

28 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI, KİM ELENDİ?

Cuma günü günün birincisi kura sonucu Miyase oldu ve çeyrek altını yakasına takmayı başardı. Haftanın birincisi 73 puanla Miyase oldu. En düşük puanı alan Deniz ise elendi. 28 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadığından gün birincisi ve elenen isim netleşmedi.