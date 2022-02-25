Gelinim Mutfakta 25 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı, 24 Şubat günün birincisi kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 25 Şubat puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bileziği kim aldı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 25 Şubat 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA 25 ŞUBAT PUAN DURUMU, GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da 25 Şubat puan durumu henüz belli olmadı.

Hasret:

Miyase:

Deniz:

Yeşim:

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI, KİM ELENDİ?

25 Şubat puan durumu belli olmadığından bilezikleri kimin aldığı, kimin elendiği netleşmedi.