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TelevizyonGelinim Mutfakta 23 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, 23 Şubat günün birincisi kim oldu, kim elendi?
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Gelinim Mutfakta 23 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, 23 Şubat günün birincisi kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta 23 Şubat puan durumu ve gün birincisi merak ediliyor. Hafta içi her gün yemekleriyle mücadele eden gelinlerden biri gün sonunda çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 23 Şubat puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı, kim elendi?

23.02.2022 - 13:20 |
Gelinim Mutfakta 23 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, 23 Şubat günün birincisi kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 23 Şubat puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 23 Şubat 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA 23 ŞUBAT PUAN DURUMU

23 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadı.

Miyase:

Deniz:

Yeşim:

Hasret:

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI, KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını alan isim puan durumu belli olmadı.

 

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