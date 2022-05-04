Survivor kim elendi 2022, 3 Mayıs Survivor’da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2022 3 Mayıs SMS sıralaması

Survivor kim elendi 2022, 3 Mayıs Survivor’da kim kazandı? Dün akşam Survivor’da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyunuyla eleme adayları belli oldu. Yarışmada bugün bir eleme gecesi daha yaşanacak, adaya veda eden son isim netleşecek.

3 MAYIS SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2020'nin finalisti ve 2.'si olan Barış Murat Yağcı bu hafta elenen isim oldu.

SURVİVOR 3 MAYIS 2022 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununun kazananı Mavi takım oldu. Ödül oyununun ilk turu olan kadınlar mücadelesini 8 - 5 skorla Kırmızı takım kazandı. Erkekler mücadelesini ise 8 - 0'lık skor ile Mavi takım kazandı.

Best Of'a (En iyilere) kalan yarışta Kırmızı takım erkekleri yine sayı kazanamazken 15 oyundur yenilmeyen Kırmızı takım yarışmacısı Sema'nın tek galibiyeti sonucu 3 - 1 skor ile ödül oyununun sahibi Mavi takım oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor'da 4. eleme adayı takım oylamasının sonucunda 5 oyla Sude oldu.

İlk dokunulmazlığı kaybeden mavi takım Evrim'i aday gösterirken, ikinci dokunulmazlığı ise Kırmızı takım kaybetti ve Barış'ı yokluk adasına göndermişti. Survivor 3. eleme adayı ise dün akşam gerçekleştirilen konseyde belli oldu. 1 Mayıs Pazar günü oynanan oyun sonrası eleme konseyinde takım oylamasından 5 oy alarak yokluk adasına giden isim Ayşe Yüksel oldu.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam açılan SMS halk oylaması sonucu ise bu akşam Acun Ilıcalı tarafından eleme konseyinde açıklanacak.