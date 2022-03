Dream Türk’te Resital Kafası!

Genç ve başarılı piyano virtuözü Berk Can Arslan'ın hazırladığı ve Semin Yıldırım’la birlikte sunduğu müzik eğlence programı 'Resital Kafası' iddialı konukları ve müzik dolu sohbet içeriği ile izleyenlere bambaşka bir müzik deneyimi sunuyor.

Müzik tutkusunu çocuk yaşlarda eğitim desteği ile geliştirmeyi başaran Berk Can Arslan'ın piyano ve orkestra eşliğinde performanslarının da yer aldığı Berk Can Arslan’la Resital Kafası her Cuma 22.00’de Dream Türk’te ekrana geliyor…

Programın ilk konuğu ise Yirmi7 grubunun solisti başarılı müzisyen Okan Şarlı olacak.

Bu keyifli programı kaçırmayın…

Dream Türk/Cuma 22.00