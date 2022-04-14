Blue Sky Studios kapandÄ± mÄ±, Blue Sky Studios neden kapandÄ±? Buz devri sincap Scrap sonunda meÅŸe palamudunu yedi!

Blue Sky Studios neden kapandÄ±? Buz DevriÂ serisi gibi yapÄ±mlara imza atan efsanevi animasyonun yaratÄ±cÄ±sÄ± Blue Sky Studios ÅŸirketinin maddi nedenlerden dolayÄ± resmi olarak kapandÄ± duyuruldu.



HayranlarÄ± Ã¼zen veda filmin bir tÃ¼rlÃ¼ palamudunu yiyemeyen sincabÄ±yla hazÄ±rlanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle yapÄ±ldÄ±. Videoda sincap Scrap sonunda palamudu yedi.



Serinin beÅŸinci filmi TÃ¼rkiye'de 2016 yÄ±lÄ±nda vizyona girmiÅŸ ve 1 milyon 300 bin kiÅŸi tarafÄ±ndan izlenmiÅŸti.



Serinin yeni filmlerini Disney'in kendi bÃ¼nyesinde devam ettirmesi bekleniyor.

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