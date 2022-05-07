Bir Şansım Olsa kurgu mu, gerçek mi? Bir Şansım Olsa programının formatı ve sunucusu hakkında merak edilenler!

Bir Şansım Olsa gerçek mi, kurgu mu? sorusunun yanıtı sorgulanıyor. SHOW TV'de ekranlara gelen Bir Şansım Olsa programının formatı merak konusu oldu.

BİR ŞANSIM OLSA GERÇEK Mİ, KURGU MU?

Ayşegül Günay tarafından sunulan programda gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı belirtilirken, hikayelerin program için tekrardan canlandırıldığı iddia ediliyor.

"Zaman makinesine girip, hayatınızla ilgili neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusuna cevap arayan, geçmişlerinde pişmanlıklar ve hayal kırıklıkları olanlar bu programda bir şans daha isteyecek.

Programın kurgu olup olmadığına dair ise resmi bir açıklama yapılmadı.

BİR ŞANSIM OLSA FORMATI

Programda pişmanlığı ve keşkeleri olan kişilerin bu pişmanlıklarını telafi etmeleri ele alınacak.

BİR ŞANSIM OLSA SUNUCUSU AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?

Ayşegül Günay 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Kaybolan Yıllar adlı dizide canlandırdığı Niran karakteri ile geçmiş daha sonra; Eşref Saati, Derman, Küçük Kadınlar, Osmanlı Cumhuriyeti, Aile Saadeti, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel, Asla Vazgeçmem gibi yapımlarda rol almıştır.

Evli ve ikiz iki erkek çocuğu olan Ayşegül Günay şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Zöhre karakterine hayat vermektedir. Ayşegül Günay, 1.60 metre boyunda, 57 kilo ve Akrep burcudur.

Ayşegül Günay'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Zöhre) (TV Dizisi)

2019 – Şuursuz Aşk (Sinema Filmi)

2019 – Verda (Adalet) (TV Dizisi)

2018 – Çukurdere (TV Dizisi)

2018 – Bir Mucize Olsun (Esma) (TV Dizisi)

2017 – Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Şehriye) (Sinema Filmi)

2016 – Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Emine) (Sinema Filmi)

2015 – Asla Vazgeçmem (Aytül) (TV Dizisi)

2012 – Moskova'nın Şifresi: Temel (Şehriye) (Sinema Filmi)

2011 – Sümela'nın Şifresi: Temel (Şehriye) (Sinema Filmi)

2010 – Yer Gök Aşk (Sultan) (TV Dizisi)

2010 – Lale Devri (Sultan) (TV Dizisi)

2009 – Küçük Kadınlar (EDa) (TV Dizisi)

2009 – Aile Saadeti (Lamia) (TV Dizisi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Hayat Kadını) (Sinema Filmi)

2008 – Derman (TV Dizisi)

2008 – Eşref Saati (TV Dizisi)

2006 – Kaybolan Yıllar (Niran) (TV Dizisi)