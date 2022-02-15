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TelevizyonBaba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir? Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri!
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Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir? Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri!

Baba dizisi nihayet izleyiciyle buluşuyor. Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın senaryosunu yazdığı, Çağrı Bayrak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Baba dizisi bu akşam başlıyor. Usta isimleri kadrosunda buluşturan Baba dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Ay Yapım Baba dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? imzalı iddialı projeye dair detaylar merak ediliyor. Peki, Baba dizisi oyuncuları kimler? İşte Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu…

15.02.2022 - 16:07 |
Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir? Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri!

Baba dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında yapılan aramalar arttı. Baba dizisi 15 Şubat Salı akşamı 20:00'da Show TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Baba dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Baba dizisi konusu ve oyuncuları…

BABA DİZİSİ KONUSU 

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

EMİN SARUHAN - HALUK BİLGİNER

Mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı, otoriter bir adam. Gençliğinde açtığı küçük bir bakkal dükkanından başlayarak adım adım toptancılığa kadar büyütür işini. Sevilen, saygı duyulan, güvenilir, sözünün eri bir baba.

Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri

KADİR SARUHAN - TOLGA SARITAŞ

Emin Saruhanlı’nın en küçük oğlu. Özgürlüğüne düşkün, meraklı ve başına buyruk bir adam. Deneyip yanılarak, gerektiğinde bedel ödeyerek kendi doğrularını bulur. Kardeşleri ve yeğenlerinin haklarını korumak için babasıyla mücadele eder.

Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri

FAZİLET SARUHAN - AYDA AKSEL 

Geleneklerine bağlı, yetiştiği örf ve adetlere uygun yaşayan, çocuklarını da öyle yetiştiren sevgi dolu bir anne. Emin’le kırk yedi yıldır evliler. Emin ve çocukları arasında köprü vazifesi görür. Kadir’e çok düşkündür.

Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri

SERVET SARUHAN - TANER RUMELİ 

Yaşar’ın kardeşi. Kadir ve Büşra’nın abisi. Yakışıklılığı sayesinde istediklerine hep çok kolay ulaşır. Her kapıyı açan yakışıklılığı, bir tek babasıyla olan ilişkilerinde işe yaramaz. Eğlenceye düşkündür. İlk karısı Münevver’den boşanıp, Şahika ile evlenir.

Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri

YAŞAR SARUHAN - DENİZ HAMZAOĞLU 

Emin’in en büyük oğlu. Küçük yaşta Emin’in sözünden bir defa çıkmış, bunun da ağırlığını ömür boyu taşımıştır. Annesinin seçtiği kadınla evlenir. Mülayim ve uysaldır. Hiçbir zaman fazlasında gözü olmamıştır.

Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri

BÜŞRA KALKAN (SARUHANLI) - ÖZGE YAĞIZ 

Emin’in en küçük çocuğu, tek kızı. Ödemiş’teki hesap işlerini o hallediyor. Aşık olmadığı bir adamla, Ahmet’le evli. Kadir’le arasında daha farklı ve sevecen bir ilişki var.

Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri

MÜNEVVER ŞAHİN - BİHTER DİNÇEL 

Servet’in ilk eşi, Kübra’nın annesi. Sessiz, sakin, kendi halinde bir kadın. Boşandıktan sonra da aile evinde yaşamaya devam ediyor. Emin’e büyük bir sevgi ve saygı ile bağlıdır.

Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri

ŞAHİKA SARUHANLI - ZEYNEP TUĞÇE BAYAT 

Servet’in ikinci eşi. Frapan ve çekici bir kadın. Çocukluğunda paranın yokluğunu çok hissettiği için maddiyat onun için önemlidir. Nabza göre şerbet vermeyi iyi bilir.

Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri

KADİRCAN SARUHANLI  - OKTAY ÇUBUK

Yaşar ve Binnur’un oğlu, Zeynep’in ikiz kardeşi. Babası yerine amcası Servet’i rol model alır. Küçük yerde yetişmiş olduğu için henüz gözü açılmamış.

Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri

KÜBRA SARUHANLI - DAMLASU İKİZLEROĞLU 

Servet ve Münevver’in kızı. Annesi gibi görünmez olmaktansa ön planda olmayı sever. Babasını ne kadar seviyorsa annesine karşı da bir o kadar tepkili. Rol modeli ise, babasının yeni eşi Şahika.

Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri

SEVİL ÖZTÜRK - BERİL POZAM 

Kadir’in sevdiği kadın. Anaokulu öğretmeni. Kadir’le üniversitede tanışır. Aradığı huzuru, güveni Kadir’de bulur. Ancak planladıkları gibi bir gelecek kuramazlar. Sevil başkasıyla evlenir, kızı Üzüm dünyaya geldikten sonra boşanırlar. Kendini Üzüm’e adar.

Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri

CANSU ERİM  - ÖZGE ÖZACAR

Büşra’nın yakın arkadaşı. Bir süre önce büyük hayallerle Ödemiş’ten İstanbul’a gelmiş. Bir giyim mağazasında satış personeli. Karşısına çıkacak zengin bir erkek hayaliyle yaşamış yıllarca. Şatafata ve zenginliğe çok düşkün.

Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri

İLHAN KARAÇAM - HAKAN KURTAŞ 

Ferit Karaçam’ın tek oğlu ve varisi. Babasının hastalığından sonra işlerin başına geçer. İş hayatındaki başarısına rağmen tek isteği babasının onayını almaktır. Bunun için yapamayacağı hiçbir şey yoktur.

Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri

CEYHUN KÖMÜRCÜ - CEM USLU

Saruhanlı Köşkü’nün kahyası. Babası yerine koyduğu Mehmet Ali Saruhanlı’ya büyük bir hayranlık duyar. Çalışkan, disiplinli ve kuralcıdır. Emin Saruhanlı ve ailesine de aynı şekilde hizmet edecektir.

Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri

ZEYNEP SARUHANLI - ZEYNEP 

Yaşar ve Binnur’un kızı, Kadircan’ın ikiz kardeşi. Çok okur, araştırır, bilgiyi silah olarak kullanır. Kadircan’a çok ayrı bir düşkünlüğü vardır, aşırı korumacıdır.

Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri

UĞUR BİRMAY - NİHAM OKUTUCU 

Orhan Saruhanlı’nın eski sevgilisi. Özgür bir kadın. Kendi kendini yetiştirip, büyütmüş. Eğlenmeyi, hayattan zevk almayı çok iyi öğrenmiş. Bir gün bekar bir anne olacağını hiç tahmin etmemiş.

Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri

ECRİN SARUHANLI - KAYRA SIR 

Yaşar ve Binnur’un küçük kızı. Sosyal medyayı ve trendleri yakından takip eder. Kendisini ve dünyayı keşfettiği yaşlarda. Ablası Zeynep ile hiç anlaşamaz, abisi Kadircan’ı çok sever, kardeşi Yusuf Emin’e sinir olur.

Baba dizisi uyarlama mı, dizinin konusu nedir Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile karakterleri

YUSUF EMİN SARUHANLI - YAĞIZ SAYLAĞ 

Yaşar ve Binnur’un küçük oğlu. Küçük bir ilçede büyüdüğü için hareketli bir çocukluk geçirmiş. Arsada top oynayan, ağaçlara çıkan, yaramaz, atılgan, cesur bir çocuk. Adını taşıdığı dedesi Emin’i çok sever.


 

 

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