Aşk Bu Mu filmi televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Romantik komedi türünde olan, başrollerini Kubilay Aka ve Afra Saraçoğulu’nun üstlendiği Aşk Bu Mu filmi Umut ve Gülüm'ün aşk hikayesini konu ediniyor. Peki, Aşk Bu Mu filmi oyuncuları kim? Aşk Bu Mu konusu ne? Aşk Bu Mu nerede çekildi? Aşk Bu Mu neyi anlatıyor? İşte Aşk Bu Mu filmi ile ilgili bilmeniz gerekenler…

AŞK BU MU FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Ömer Uğur'un yaptığı Aşk Bu Mu? filmi oyuncuları arasında Kubilay Aka, Afra Saraçoglu, Salih Kalyon, Şerif Erol, Tanju Tuncer, Sadi Celil Cengiz, Evrim Doğan gibi başarılı isimler yer alıyor.

AŞK BU MU FİLMİ KONUSU NE?

Genç bir adam olan Umut, çocukluğundan beri hırsızlık yapmaktadır. Umut, hayatının fırsatını yakalayıp köşeyi dönmenin hayalini kurar. Fakat ne hayallerine kavuşabilir ne de sürekli aradığı ailesine ulaşabilir. Genç bir kadın olan Gülüm ise hayallerine bir adım uzaklıktadır. Okulunu başarıyla bitiren Gülüm’ün hayatında hiçbir sıkıntı yoktur. Fakat bir gün genç kızın tüm hayatı kararır. Gülüm’de karaciğer yetmezliği olduğu ortaya çıkar ve nakil gerçekleşmezse ölecektir. Tam da bu süreçte Umut ile Gülüm’ün yolları kesişir. Genç adamın yıllardır beklediği fırsat tam da ayağına gelmiştir. Ancak bu durum sandığı kadar kolay değildir. Kendisini zor durumların içerisinde bulan Umut, bedeli ağır olan bir karar vermek zorunda kalır. Peki, aşk her şeyin üstesinden gelmeye yeterli midir?

KUBİLAY AKA KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun olmuştur. Daha sonraları oyunculuk eğitimi almıştır. Kanal D'de yayınlanmış Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandırmıştır. 2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşmıştır. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandırmıştır.

AFRA SARAÇOĞULU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 1998 yılında Edremit’te doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamlayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ‘Karşılaştırmalı Edebiyat’ bölümünü kazandı. Bu bölümü dondurarak 2016 Yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuk kariyerine başladı. Genç oyuncu kısa sürede kariyerinde önemli bir sıçrama yapmış ve 2018 yılında Hummel’ın ve Pantene'in marka yüzü olmuştur.

Afra Saraçoğlu'nun Oynadığı Diziler, filmler, tiyatro oyunları

Fazilet Hanım ve Kızları(Ece) - 2017

Öğretmen(Gizem) – 2020

Kardeş Çocukları

Yeşilçam – 2021

İyi Oyun

Aşk Bu mu?

Nurgül Yeşilçay ile birlikte Bir Barda Bir Gece oyununda yer aldı.