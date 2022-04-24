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TelevizyonArda'nın Ramazan Mutfağı - Tavuklu Kağıt Kebabı Tarifi - Tavuklu Kağıt Kebabı Yapılır?
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Arda'nın Ramazan Mutfağı - Tavuklu Kağıt Kebabı Tarifi - Tavuklu Kağıt Kebabı Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 24 Nisan 2022 Pazar günü yayınlanan 101. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Tavuklu Kağıt Kebabı" tarifi! ‘

24.04.2022 - 17:41 |
Arda'nın Ramazan Mutfağı - Tavuklu Kağıt Kebabı Tarifi - Tavuklu Kağıt Kebabı Yapılır?

Tavuklu Kağıt Kebabı tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Tavuklu Kağıt Kebabı yapabilirsiniz.’

 

 

Arda'nın Ramazan Mutfağı - İç Pilav Tarifi - İç Pilav Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 24 Nisan 2022 Pazar günü yayınlanan 101. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "İç Pilav" tarifi! ‘İç Pilav tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile İç Pilav yapabilirsiniz.’

Arda'nın Ramazan Mutfağı - Şerbetli Ay Tatlısı Tarifi - Şerbetli Ay Tatlısı Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 24 Nisan 2022 Pazar günü yayınlanan 101. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Şerbetli Ay Tatlısı" tarifi! ‘Şerbetli Ay Tatlısı tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Şerbetli Ay Tatlısı yapabilirsiniz.’

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