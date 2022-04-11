Arda'nın Ramazan Mutfağı - Ekşili Köfte Tarifi - Ekşili Köfte Nasıl Yapılır?

‘Ekşili Köfte tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Ekşili Köfte yapabilirsiniz.’

Peynirli Gül Böreği Tarifi - Peynirli Gül Böreği Nasıl Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 11 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan 88. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Peynirli Gül Böreği" tarifi! ‘Peynirli Gül Böreği tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Peynirli Gül Böreği yapabilirsiniz.’

Arda'nın Ramazan Mutfağı - Keşkül Tarifi - Keşkül Nasıl Yapılır?

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 11 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan 88. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Keşkül" tarifi! ‘Keşkül tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Keşkül yapabilirsiniz.’