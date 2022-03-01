Ah Nerede dizi mi oluyor? Zehra’yı kim oynayacak, Ferit karakterinde rol alacak isim belli oldu mu?

Yeşilçam filmlerinden 'Ah Nerede' yaz dizi oluyor. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu’nun başrollerini paylaştığı, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Nilgün Atılgan gibi efsanevi ismi bir araya getiren filmin dizisi için hazırlıklara başlandığı fısıltıları kulisleri sardı. Gülşen Bubuikoğlu'nun canlandırdığı 'Zehra' rolü için Demet Özdemir'e teklif gittiği iddialar arasında yer alıyor.

Orhan Aksoy ve Sadık Şendil’in varislerinden filmin yayın haklarını satın alan Onuncu Ev yapım şirketi, dizinin senaryo çalışmalarına başladı. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun yer aldığı ‘Ah Nerede' filminin yazlık dizi çalışmaları devam ediyor. Bubikoğlu'nun oynadığı Zehra karakteri için Demet Özdemir'e teklif götürüldü.

AH NEREDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, üç erkek kardeşin İstanbul’a okumak için gelmesinin ardından kardeşlerin her birinin farklı olaylara yönelmesini ve okumaktan çok uzak bir hayat sürmesini anlatıyor.

En küçük kardeşleri Ömer (Cengiz Nezir) mühendislik öğrencisidir ancak diğer kardeşleri gibi onun da okulla arası pek iyi değildir ve siyasi olaylara bulaşır. Eczacılık fakültesinde okuyan ortanca kardeş Murat (Halit Akçatepe) ise Eczacılık fakültesinde okuması gerekirken kumar batağına düşer. Tıp fakültesinde okuyan Ferit (Tarık Akan) de memleketinde başka bir kızla nişanlı olmasına rağmen İstanbul’a geldiğinde çapkınlıklarından da geri durmaz. Ferit’in Zehra’yla (Gülşen Bubikoğlu) karşılaşmasının ve ailesinin okuldaki durumlarını öğrenmesiyle de işler karışık bir hale gelir.