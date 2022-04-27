27 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ne, Çarşamba gününün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 27 Nisan puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu, altın bilezikleri kim aldı, kim elendi? Gelinim Mutfakta 27 Nisan 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA 27 NİSAN PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Senanur

Miyase

Bahar

Damla

Gelinim Mutfakta 27 Nisan puan durumu henüz açıklanmadı.

27 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU, ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 27 Nisan Çarşamba günü çeyrek altını kazanan gelin adayı puan durumu belli olmadığından netlik kazanmadı.