25 Nisan Survivor 4. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim elendi? 26 Nisan Survivor eleme adayları…

Survivor All Star'ın oynanan dördüncü dokunulmazlık oyunu yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Dokunulmazlığı kazanan takım ile haftanın dördüncü eleme adayının belirlenmesi nedeniyle “25 Nisan Survivor 4. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?” sorularına yanıt aranamaya başlandı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu, 26 Nisan eleme adayları kimler?

25 Nisan Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık yarışı için mücadele etti. Haftanın son eleme adayının belirlendiği Survivor’da bugün ekrana gelecek yeni bölümde dört eleme adayı arasından en az SMS oyu alan yarışmacı Survivor'dan elenecek. Peki, 26 Nisan eleme adayları kimler, kim elenecek ve gidecek? 25 Nisan Survivor 4. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da Gökhan, Evrim ve ardından Barış eleme adayı seçilip bu hafta Yokluk Adasına yollanmıştı. Survivor 2022'de dördüncü eleme adayı ise Ayşe Yüksel seçildi.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kazanan takım gönüllüler oldu.

26 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1- Gökhan

2- Evrim

3- Barış

4- Ayşe

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu haftaki elenen isim henüz açıklanmadı. Survivor 2022 All Star'da 26 Nisan Salı günü yeni bir eleme heyecanı yaşanacak. Eleme adayı seçilen dört isim arasından SMS sıralaması neticesinde bir kişi Survivor 2022 All Star'a veda edecek.