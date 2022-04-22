22 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ne, Cuma gününün birincisi kim oldu, çeyrek altını ve altın bilezikleri kim aldı, elenen isim kim?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 22 Nisan puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu, altın bilezikleri kim aldı, kim elendi? Gelinim Mutfakta 22 Nisan 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA 22 NİSAN PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 22 Nisan puan durumu henüz açıklandı mı.

22 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU, ÇEYREK ALTINI KİM ALDI, KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 22 Nisan Cuma günü en yüksek puanları toplayarak çeyrek altını alan ve elenen isim henüz belli olmadı.