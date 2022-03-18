18 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi, bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 18 Mart puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 17 Mart 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA 18 MART PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

18 Mart Gelinim Mutfakta'da puan durumu belli olmadı.

18 MART GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da puan durumu belli olmadığından gün birincisi ile elenen isim henüz belli olmadı.