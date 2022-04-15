15 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ne, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 15 Nisan kim elendi, çeyrek altını kim aldı, bilezikler kimin oldu?
Gelinim Mutfakta 15 Nisan puan durumu ve günün birincisi merak ediliyor. Hafta içi her gün yemekleriyle mücadele eden gelinlerden biri gün sonunda çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 15 Nisan puan durumu ne? Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı, elenen isim kim 15 Nisan?
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 15 Nisan puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi ve elenen işim sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta her gün yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu, altın bilezikleri kim aldı, kim elendi? Gelinim Mutfakta 15 Nisan 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…
GELİNİM MUTFAKTA 15 NİSAN PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?
Damla 16 puan
Miyase 11 puan
Yeşim 11 puan (Eksi 2 puan aldı)
Bahar 8 puan (Eksi 2 puan aldı)
Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan gelin 16 puan ile Damla oldu. Bugün en düşük puanını 8 puanla Bahar aldı.
GELİNİM MUTFAKTA 15 NİSAN CUMA HAFTALIK PUAN DURUMU
Miyase 73 puan
Damla 68 puan
Yeşim 59 puan
Bahar 36 puan
15 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU, ELENEN İSİM KİM?
Gelinim Mutfakta haftanın en düşük puanını Bahar aldı. Bahar yeni geldiği için eleme potasına girmedi, dolayısıyla Bahar'ın dışında en düşük puanı alan gelin Yeşim oldu haftanın elenen ismi oldu.
Bu hafta altın bilezikleri kazanan gelin ise Miyase oldu.