13 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ne, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 13 Nisan çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 13 Nisan puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu, altın bilezikleri kim aldı, kim elendi? Gelinim Mutfakta 13 Nisan 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA 13 NİSAN PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Bahar 20 puan

Miyase 18 puan

Damla 13 puan

Yeşim 3 puan (2 puan ceza aldı)

13 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 13 Nisan Çarşamba çeyrek altını kazanan gelin Bahar oldu ve çeyrek altını kazandı.