Survivor All Star'da beklenmedik pota! ' İstediğim hayale ulaşamadım!'

BARIŞ MERVE'Yİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan 'Survivor 2022 All Star' yarışmasında ünlüler ve gönüllüler, 5 Mayıs Perşembe akşamı haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya gelmişti. Oyun sırasında Merve Aydın'ın aşil tendonu kopmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Ağır sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalan Aydın, Türkiye'ye döndü.



All Star’dan elenen Barış Murat Yağcı, İstanbul'a döner dönmez Merve'yi hastanede ziyaret etti. Birlikte hastanede poz veren ikiliden Merve Aydın, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü; “Survivor All Star’ın bana kazandırdığı en güzel dost, sırdaş, kardeş…”