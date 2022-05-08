Survivor All Star'da beklenmedik pota! ' İstediğim hayale ulaşamadım!'
Survivor 2022 All Star'da, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda kadınlar ve erkekler mücadelesi adeta nefesleri kesti. Anne yemekleri ödül oyunlu dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı parkurda ipi göğüslerken; gönüllüler takımında da eleme potasına giren isim belli oldu. Defalarca performans birincisi seçilen yarışmacının eleme adayı olması şaşırtırken, "Potadayım ama benim için çok önemli değil. Daha önce de girdim potalara" sözleri dikkat çekti.
Survivor All Star'ın 7 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde yeni bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Acun Medya tarafından hazırlanan ve TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'da dokunulmazlık oyununda iki takım da kazanmak için adeta canını dişine taktı.
Yarışmacılar kazanmak için oyun parkuruna çıkarken, oyunun ödülü de; anne yemekleri oldu. Kadınlar karşılaşmasında oyuna sıkı başlayan ünlüler takımı Sema'nın Nisa'ya karşı aldığı sayı ile ilk turu galip bitirdi. Böylece dokunulmazlık oyununun ilk turunda ünlüler 8-5 kazanarak avantaj elde etti.
ARKA ARKAYA ÜÇ DOKUNULMAZLIK
İkinci etapta da bu kez erkek yarışmacıların karşılaşması ekranlara geldi. Erkekler yarışında da önde başlayan ünlüler takımı arka arkaya 7 sayı aldı. Batuhan, Adem ve Atakan arasında tansiyonun yükseldiği dokunulmazlık oyununda Adem- Berkan mücadelesi nefes kesti. Son oyunda Adem'in atışı ile ünlüler takımı dokunulmazlık oyununda erkekler mücadelesini 8-5 kazandı. Böylece ünlüler takımı bu hafta arka arkaya üç dokunulmazlık oyunun da galibi oldu.
GÖNÜLLÜLER TAKIMI İÇİN KONSEY
Kıran kırana yarışın oynandığı dokunulmazlık oyunu sonunda Survivor All Star'da kaybeden gönüllüler takımı için eleme oylaması konseyi gerçekleşti. Eleme oylamasında ünlüler takımı adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı.Bu hafta Survivor'da eleme adayları Evrim ve Nisa olmuştu. Cumartesi akşamı gönüllüler takımında yapılan oy sonucu ile ismi yazılan yarışmacılar 2 oyla Hikmet, 1 oyla Seda ve 5 oyla Berkan oldu. Böylece bu haftanın üçüncü eleme adayı Berkan seçildi.
"ÇEMBER ÇOK DARALDI"
Eleme potasına giren Berkan, şu sözleri söyledi; "Yıllar öncesinde bir hayal kurdum kafamda... 2020'ye geldiğimde yine çok zorlandım. İstediğim hayale ulaşamadım. Sonrasında beni buraya davet ettiniz. İyi başladığım bir yarışma.. Sonrasında hafif hissettiğim ama ciddi bir sakatlık yaşadım. O süreçte de üç haftalık oynamama periyodum oldu. Arkadaşlarım sağ olsunlar hiç yazmadılar beni. Ama çember çok daraldı. Potadayım ama benim için çok önemli değil. Daha önce de girdim potalara. Hayırlısı olsun."
BARIŞ MERVE'Yİ ZİYARET ETTİ
Öte yandan 'Survivor 2022 All Star' yarışmasında ünlüler ve gönüllüler, 5 Mayıs Perşembe akşamı haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya gelmişti. Oyun sırasında Merve Aydın'ın aşil tendonu kopmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Ağır sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalan Aydın, Türkiye'ye döndü.
All Star’dan elenen Barış Murat Yağcı, İstanbul'a döner dönmez Merve'yi hastanede ziyaret etti. Birlikte hastanede poz veren ikiliden Merve Aydın, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü; “Survivor All Star’ın bana kazandırdığı en güzel dost, sırdaş, kardeş…”
MURAT CEYLAN DE ZİYARET ETMİŞTİ
Yarışmaya veda eden Merve Aydın'ı ilk olarak Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan ziyaret etmişti. Hastaneye ‘geçmiş olsun’a giden Ceylan paylaştığı fotoğrafın altına, "Büyük bir şansızlık, çok üzüldüm böyle bir veda olmamalıydı. Emeğin ve tüm çaban için teşekkürler Merve'm! En hızlı şekilde iyileşmen dileğiyle" mesajını düşmüştü.