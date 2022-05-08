Survivor All Star'da beklenmedik pota! ' İstediğim hayale ulaşamadım!'

"ÇEMBER ÇOK DARALDI"

Eleme potasına giren Berkan, şu sözleri söyledi; "Yıllar öncesinde bir hayal kurdum kafamda... 2020'ye geldiğimde yine çok zorlandım. İstediğim hayale ulaşamadım. Sonrasında beni buraya davet ettiniz. İyi başladığım bir yarışma.. Sonrasında hafif hissettiğim ama ciddi bir sakatlık yaşadım. O süreçte de üç haftalık oynamama periyodum oldu. Arkadaşlarım sağ olsunlar hiç yazmadılar beni. Ama çember çok daraldı. Potadayım ama benim için çok önemli değil. Daha önce de girdim potalara. Hayırlısı olsun."