Serpil Çakmaklı: Yeni döneme ayak uydururum yaşlı değilim

Yeniden ekranlara döneceğini söyleyen Serpil Çakmaklı, "Projeler var, yeniden ekranlarda olmak istiyorum. Yeni döneme de ayak uydururum. Ayrıca yaşlı da değilim" dedi.

"FATMA ABLA TARAFIYDIK"



Geçtiğimiz ay vefat eden usta sanatçı Fatma Girik’in mükemmel bir oyuncu olduğunu belirten Serpil Çakmaklı, ‘Yılanlar Öcü filminde Fatma abla tarafıydık. Set arası ya da set bittiğinde hep onunla toplanırdık. Kadir İnanır tarafı da ayrıydı. Çok güzel güzel günlerdi" dedi.

Seçkin Şenvardar/Milliyet