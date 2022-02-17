Pelin Batu isyan etti! "Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var"

Eşi Macit Bitargil’in görevi nedeniyle bir süre önce onunla beraber Amerika’ya giden Pelin Batu, önceki gün oğlu Rafael ile Nişantaşı’nda görüntülendi. İstanbul’a dönüş yaptıklarını söyleyen Batu, şöyle konuştu: “Çok özlemişiz burayı. Eşim doktor olduğu için gitmiştik. 1 sene araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Bu süreci uzatabilirdik ama pandemide yalnız olmak çok zor geldi bize. En zoru o. Gelmek isteseniz, 22 saat sürüyor yol. Direkt uçak olmayan bir yer Florida.”

PARAN OLDUĞU KADAR YAŞIYORSUN

Oyuncu, Amerika’daki yaşamlarını anlatırken ülkenin sağlık sistemini de eleştirdi: “Çok sıcak insanlar da var ama ister istemez bireysel olmak durumundalar. Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var. Sağlık sistemi en çok eleştirilen şey. Bunlar paraya endeksli olunca, statü önemli olunca çok itici oluyor. Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada. Ama burada aile kol kanat geriyor, arkadaşlar yardımcı oluyor.”

SILA HASRETİ

Pelin Batu, sıla hasreti çektiğini söyledi: “Dünyanın en güzel ülkesi olsa, böyle rahat içinde yüzseniz bile yalnız olduktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. İnsanın sevdiklerinin, akrabalarının ve arkadaşlarının yanında olması belli bir yaştan sonra daha önemli. Belki 20 yaşında olsam daha farklı olurdu. Bir de geçen yıl annemi kaybettim, onun kayıp hissi de bana ağır geliyor.”