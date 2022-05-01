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MagazinÖzge Özpirinçci'nin trafik gürültüsü isyanı! 'Çocuk uyuyor!'
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Özge Özpirinçci'nin trafik gürültüsü isyanı! 'Çocuk uyuyor!'

Oyuncu Özge Özpirinçci, kasım ayında bebeği Mercan'ı kucağına almıştı. Evinin bulunduğu caddeden geçen araçların korna sesi yüzünden bebeğini uyutmakta zorluk yaşadığını belirten Özpirinçci isyan etti.

01.05.2022 - 09:26 |
Özge Özpirinçci'nin trafik gürültüsü isyanı! 'Çocuk uyuyor!'

Hayatını meslektaşı Burak Yamantürk ile birleştiren, kasım ayında Mercan'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan oyuncu Özge Özpirinççi, sosyal medya hesabından bir rahatsızlığını dile getirdi.

Kızının uykusunun bölünmesinden şikayetçi olan Özge Özpirinçci, Instagram hesabından trafikte yüksek ses çıkaran sürücülere isyan etti.

"MOTORUNUZU BAĞIRTMAYIN!"

Özpirinçci paylaşımında "Arabalarınızı motorlarınızı bağırta bağırta şehrin içinde kullanmayın! Sahil yolunda bir ışıktan bir ışığa arabanızı motorunuzu bağırtmayın! Çocuk uyuyor!!!" ifadelerini kullandı.

Özge Özpirinçcinin trafik gürültüsü isyanı Çocuk uyuyor

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