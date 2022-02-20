Hikayesi ve oyuncuları ile dikkat çeken yeni dizi Oğlum, yayınlanan ilk bölümüyle ilgi çekti. Sosyal medyada Oğlum dizisi ile ilgili yorumlar ilk sırada yer alırken , reyting sıralamasında üstte yer aldı. Peki, Oğlum dizisi konusu ne? Oğlum dizisi oyuncuları kimler? İşte oğlum dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili merak edilenler…

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Nihal Yalçın

Songül Öden

Metehan Parıltı

Timur Acar

Ali Seçkiner Alıcı

Serhat Teoman

Feyyaz Duman

Emir Kaan Özkan

Kubilay Aka

Canan Ergüder

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Oğlum dizisinde Melike ve İlyas çifti çocukları ile birlikte Şile’de yaşayan bir ailedir. Melike o gün ilk maaşını alır ve kendi parasını kazanmanın mutluluğuyla mağaza vitrinleri arasında gezerken saati unutacaktır.

Kaan ise okul çıkışında annesinin kendini almasını beklemektedir. Bu sırada Kaan küçük bir kirpi görür ve onu takip etmeye başlar. Kirpinin arkasından giden küçük çocuk kendini parkta bulur.

Diğer yandan Tuğrul ve Zeynep çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan ve ailesi ile iletişimi fazlaca kopuk bir çocuktur.

OĞLUM DİZİSİ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Suçlu çocuk yoktur!" mesajıyla bir umut hikayesini ekranlara taşıyan 'Oğlum'un dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde İlyas, oğlunu öldüren kişinin cezasını kendi elleriyle vermek için harekete geçti. Finalde Efe olay yerine getirilirken bunu önceden öğrenen İlyas ise onları uzaktan takip etmeye başladı ve silahını Kaan'ın katiline doğrulttu. Kaan'ı öldüren kişiye dair hiçbir bilgisi olmayan İlyas, küçücük bir çocukla karşılaşınca şoke oldu. İlyas, kendi çocuğunun intikamı için başka bir çocuğa zarar verebilecek miydi? Bu durum İlyas'ı zor bir savaşın içine sürükleyecekti...

Kaan'ın kaybından sonra derin bir üzüntü yaşayan İlyas ile Melike ise oğullarını son yolculuğuna uğurladı. Kaan'ın cenazesinde Melike ve İlyas'ın yüreklere dokunan anları seyircileri de gözyaşlarına boğdu. Cenazeyi uzaktan takip eden Zeynep ise ağlayarak olanları izledi.

Cenazeyi uzaktan izleyen Zeynep, sürpriz bir şekilde pedagog Demet'le karşılaştı. Demet, Zeynep'ten kendisini karakola kadar bırakmasını istedi ve yolda sorular sormaya başladı. Zeynep, Demet'e içinde bulunduğu çıkmazdan bahsederken Demet, Efe için en doğru olanı yapması konusunda tavsiyede bulundu. Demet'le konuşmasının ardından kararını veren Zeynep, Tuğrul'a yok ettim dediği kanlı gömleği komiser Sedat'a teslim etti.

OĞLUM DİZİSİ YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

'Oğlum'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Efe'nin korkuyla babasına sarıldığı tanıtımda İlyas ve Tuğrul'un karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekiyor. Zeynep'in kanıt olan gömleği polise teslim ettiğini öğrenen Tuğrul'un ne yapacağı merakla beklenirken ikili arasında yaşanan korku dolu dakikalar gerilimi artırıyor. Efe'nin "Yalan söyledim, o çocuğu ben öldürmedim!" sözleri ise herkesi şoke ediyor. Küçük çocuğun ormanlık alanda koşarken başka bir adamın daha olduğunun görülmesi "Kaan'ı kim öldürdü?" sorusunu yeniden gündeme getiriyor.