Murat Özer son yolculuğuna uğurlandı!

Sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer hayatını kaybetti. Hürriyet gazetesi sinema yazarı Uğur Vardan, sosyal medya hesabından, "Benim yakışıklı, zeki, her daim güleç, ele avuca sığmaz, hayat dolu arkadaşım… Dokunduğun her insandaki derin izlerinle hep hatıralarımızda olacaksın. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" mesajını yazdı.

SİYAD'IN 1 NUMARALI ÜYESİ



Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "SİYAD'ın 1993'teki yeniden kuruluşundaki bir numaralı üyesi, 2007-2010 dönemi başkanı, arkadaşımız Murat Özer'i yitirdik. Acımızı, üzüntümüzü tarife imkan yok; ailesinin, tüm yakınlarının ve sinema yazarları camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

MURAT ÖZER'E VEDA



Bugün memleketi Adapazarı’na getirilen Murat Özer’in cenazesi, Adapazarı Şeker Hilal Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Adapazarı Emirsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

YOĞUN KATILIM



Cenazeye Sinema Yazarları Derneği Başkanı Okan Arpaç, Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Vardan ve Bahar Çuhadar, köşe yazarları Olkan Özyurt ve Esin Küçüktepepınar, sinema yazar ve eleştirmenleri Tunca Arslan, Mehmet Açar, Murat Erşahin, Berke Göl, Burçin Yalçın, Şenay Aydemir, Murat Emir Eren, Talip Ertürk, Senem Aytaç, Senem Erdine, Cem Altınsaray, Ali Ulvi Uyanık, Erkan Aktuğ ve yönetmen Fırat Yücel katıldı.