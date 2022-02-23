Yeni dizi Kral Kaybederse sosyal medyanın gündeminde! Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde oynayacağı Kral Kaybederse’nin kanalı belli oldu. Dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacak oyuncu merak edilirken dizinin konusu da araştırılıyor. Son dönemde pek çok dizinin çıkış noktası olan eserleriyle ilgi toplayan ünlü psikiyatrist Gülseren Buğdaycıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan Kral Kaybederse dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Kral Kaybederse dizisi konusu ne? Kral Kaybederse oyuncuları kim? Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisi Kral Kaybederse hangi kanalda? İşte Kral Kaybederse oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler…

KRAL KAYBEDERSE HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun 'Kral Kaybederse' adlı eserinden uyarlanacak aynı adlı dizi yeniden raftan kalktı. Başrol için adı kulislerde geçen Kıvanç Tatlıtuğ’un da merakla beklenen dizi için uzun süredir görüşme yaptığı ve projeye sıcak baktığı konuşuluyor.

TV100'ün haberine göre uzun süre üzerinde çalışılan ve daha sonra beklemeye alınan dizinin hazırlıkları başladı. OGM Pictures’ın imza atacağı dizinin kanalı Star TV oldu. Kanalın iddialı projeyi yeni yayın dönemi için hazırladığı öğrenildi.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse romanında, doruklardan aşağı inmeyeceğini sanan bir avcının avına av olup yuvarlanışını, kendini sevilmeyeceğine inandırmış mutsuz bir kadının da trajik hayatı içinde avken nasıl avcı olduğunu anlatıyor.

Kadın oyuncu olarak da Beren Saat'in düşünüldüğü söylentiler arasında. Dizinin başlayacağı tarih, yayın günü ve saati ise henüz netlik kazanmadı.

Kulislerde Neslihan Atagül, Büşra Develi ve Serenay Sarıkaya'nın isimleri geçiyor.

Narsistik kişilik bozukluğunu temel alan romanın önümüzdeki dönem ekranlarda olacağı söyleniyor.