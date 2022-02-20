Geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya giren Kenan Işık’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. 2014 yılında beyin kanaması geçiren Kenan Işık’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yakın arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı. Peki, Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl? Kenan Işık’ın hastalığı ne?Kenan ışık ne zaman beyin kanaması geçirdi? İşte detaylar…

KENAN IŞIK’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kenan Işık'ın Sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek, Kenan Işık'ın Sağlık durumunu "Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor." sözleriyle açıkladı.

KENAN IŞIK’IN HASTALIĞI NE?

2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpmıştı. Düşmenin etkisiyle beyin kanaması geçiren Kenan Işık, hemen ameliyata alınmıştı.

Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Tehlikeyi atlatan ancak olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisine evinde devam ediliyor.

Zaman zaman hayatını kaybettiği haberliyle gündeme gelen Kenan Işık'ın durumuyla ilgili eşi Beril Işık açıklamada bulunmuştu. Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın durumunda değişiklik olmadığını kaydetti. Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan eşi Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadelerini kullanmıştı.