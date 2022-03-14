Gülşen Bubikoğlu kar paylaşımıyla tepki çekti!

Türk sinemasının en güzel yüzlü kadın oyuncularından kabul edilen Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. 1973 yılında katıldığı Ses Mecmuası Sinema Güzeli Yarışması'nda Necla Nazır'ın ardından gelerek ikinci olup sinemaya adım atan Gülşen Bubikoğlu, 1974 yılında ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu ile evlenmişti. Tam 48 yıldır evli olan çift, sinema kariyerlerinde de genellikle birlikte çalışmışlardı.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU PAYLAŞIMIYLA TEPKİ ÇEKTİ

Kanlıca'da bir yalıda ikamet eden Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada yaptığı kar paylaşımıyla tepki topladı. Yalısından paylaşım yapan Bubikoğlu, "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır" dedi.

Bunun üzerine takipçileri, "Siz de şikayet ediyorsanız pes doğrusu bu manzaralı evinizden", "Boğaza karşı yalı buz olur tabi", "Yani siz de donduysanız Gülşen hanım garip gureba ne yapsın" yorumlarında bulundular.