Fulden Uras kanser mi, Fulden Uras’ın hastalığı nedir? Son hali ve son durumu!

Fulden Uras, uzun yıllardır kanser ile mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde hastalığının yeniden nüksettiğini duyuran Fulden Uras, son olarak ise koronavirüse yakalandığını duyurdu.

FULDEN URAS NE KANSERİ, HASTALIĞI NEDİR?

Daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan Fulden Uras koronavirüse yakalandı. Uras, geçtiğimiz ay hastalığının yeniden nüksettiğini açıklamıştı.

FULDEN URAS KİMDİR?

Fulden Uras, 1968 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Erkekçe Dergisi'ne verdiği cesur pozlarla meşhur oldu. 1986'da Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de “assolist” olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü. Altı sinema filminde rol aldı.

FULDEN URAS'IN SON HALİ