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MagazinEvim Şahane ile tanınan ünlü mimar Selim Yuhay evlendi!
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Evim Şahane ile tanınan ünlü mimar Selim Yuhay evlendi!

Kanal D'de yayınlanan 'Evim Şahane' programı ile tanınan mimar Selim Yuhay, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Burcu Hanım ile dünyaevine girdi.

15.04.2022 - 16:25 |
Evim Şahane ile tanınan ünlü mimar Selim Yuhay evlendi!

Uzun süre gündüz kuşağında ilgiyle izlenen 'Evim Şahane' programı ile tanınan Selim Yuhay, Burcu Hanım ile mutlu birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Ünlü mimar, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"VE BİZ EVLENDİK"

Eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Yuhay, "Ve biz evlendik. Daha doğrusu nikah kıydık. Herkese kalbindeki güzellikleri yaşamasını diliyorum. Önemli olan ne yaşadığınız değil, kiminle yaşadığınız" açıklamasını yaptı.

Evim Şahane ile tanınan ünlü mimar Selim Yuhay evlendi

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