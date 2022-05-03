Ekin Uzunlar'dan Trabzonspor mesajı: Tüm camiamıza selam olsun!

Ekin Uzunlar, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği konserde sahneye çıkmıştı. Müzisyen, binlerce müzikseverin doldurduğu Çavuşdere Spor Sarayı'nda 'Ağla Gözüm' ve 'Hüznün Gemileri' gibi sevilen şarkılarını seslendirmişti.

Üsküdar'daki yaklaşık iki saatlik performansı ile dinleyicilerinden tam not alan Uzunlar, konser sonrası yakın arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçına gitmişti. Şarkıcı müsabakada hakemlik yapmış, kıran kırana geçen ve penaltılara kalan karşılaşmada kırmızı kartlar ve kahkahalar havada uçuşmuştu.

TRABZONSPOR'A MARŞ YAPACAK

Maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, Trabzonspor'un bu yıl şampiyonluğa kenetlendiğini ve kendisinin de taraftarı olduğu takımı için bir marş yapacağı müjdesini vermişti.

SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

30 yaşındaki Ekin Uzunlar, geçtiğimiz gün Ramazan Etkinlikleri kapsamında Yenikapı Sahili'nde düzenlenen organizasyonda sahneye çıktı. Şarkıcı, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Uzunlar, 'Son Bir Kez' ve 'Zindan' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Uzunlar'ın kemençesiyle seslendirdiği Karadeniz ezgileriyle müzikseverler coşkulu dakikalar yaşarken, katılımcılar horon oynamayı da ihmal etmediler.

"TÜM CAMİAMIZA SELAM OLSUN"

Sıkı bir Trabzonspor taraftarı olan müzisyen, Trabzonspor'un yıllar sonra gelen şampiyonluğunu sevenleriyle birlikte sahnede kutladı. Uzunlar, yıllar süren hasretin ardından şampiyon olan takım ile ilgili şöyle konuştu:

Ben Trabzonsporluyum. Kutlamalarımıza İstanbul'da başladık, nerede biter Allah bilir. Yıllar süren hasretin ardından şampiyon olduk. Takımımız çok mücadele etti, kupayı hak etti, çok mutluyum. Sevincimizi doya doya yaşıyoruz. Trabzonspor Şampiyon olmadan bu hayattan göçüp gitmekten çok korkuyordum. Rabbime Şükürler olsun, şampiyonluğu yaşadık bu yıl. Tüm camiamıza selam olsun, şampiyonluğumuz kutlu olsun.

Ünlü ismin bu konuşması büyük alkış alırken, konsere gelen dinleyiciler dakikalarca "Şampiyon Trabzon" tezahüratları yaptılar.

"KALE GİBİ BİR ANNEM VAR"

Öte yandan Ekin Uzunlar, geçtiğimiz aylarda TRT Müzik'te İpek Açar'ın sunduğu 'İpek Yolu' programına konuk olmuştu.

Babasını küçük yaşta kaybettiğini söyleyen şarkıcı, "Ana kuzusuyum. Kale gibi bir annem var. İkimiziz. 'Herkes şarkı yapıp, atıyor internete. Sen niye yapmıyorsun?' demişti. Onun isteğiyle şarkımı yapıp, YouTube'a atmıştım" şeklinde konuşmuştu.

TELEFONDAN DÜET

Uzunlar, önceki haftalarda ise ilk Bostancı Gösteri Merkezi performansını sergilemişti. Yoğun kar yağışına rağmen alanı tam kapasite dolduran şarkıcının konserine hava muhalefetinden gidemeyen Mustafa Ceceli, şarkıcının sahnesine telefonla katılmıştı. İkili, düet yaparak dinleyicilerden büyük alkış almıştı.