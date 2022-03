Duygu Çakmak kimdir, nereli, boyu ve kilosu ne?

2020 yılı başlarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandeminin insanlar üzerinde yarattığı psikolojik baskılara vurgu yapılan "Invisible | Görünmez" filmi Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen ve 105 ülkeden 1027 film başvurusunun yapıldığı "Health For All Film Festival"inin "Health Emergencies" kategorisinde finalist oldu. Prodüksiyonu Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği tarafından gerçekleştirilen filmde 2021 Mart ayında Beyrut'ta düzenlenen "Miss Europe" güzellik yarışmasında ülkemizi temsil eden ve Avrupa 3. güzeli seçilen Duygu Çakmak da rol aldı.

Duygu Çakmak kimdir, nereli, boyu ve kilosu?

1995 yılında Kocaeli’nde dünyaya gözlerini açan Duygu Çakmak, İstanbul’da ikamet etmektedir.

Üniversite eğitimini Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı‘nda yüksek lisans eğitimi almaktadır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Aslen Tuncelili olan Çakmak, Munzur Dağı‘nda verdiği pozlar ile dikkatleri üzerine toplamış ve dağların artık teröristlerin değil modellerin yeri olduğunu ifade etmişti.

Duygu Çakmak, 12 Kasım 2020 günü Arnavutluk‘un başkenti Tiran‘da organize edilen ve 43 ülkeden yarışmacıların yer aldığı yarışmada ülkemizi temsil etmiştir.

20 Mayıs 2021 – 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Lübnan‘da düzenlenecek olan “Miss Eurape 2021” güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiş ve yarışmadan üçüncü olarak ayrılmıştır.

Çakmak yaptığı açıklamada, Türk kadınlarının güzelliğini dünya çapında kanıtlamak istediğini ve birincilik tacını takarak ülkesine dönmek istediğini belirtmiştir. 20 Mayıs – 1 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Miss Eurape 2021” güzellik yarışmasına 50 ülkeden model katılacaktır.

Duygu Çakmak’ın Dereceleri

Best Model Of Turkey

The Miss Globe of the World

DUYGU ÇAKMAK'IN BOYU VE KİLOSU

Kilo : 53; Boy : 1'74