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MagazinDila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı!
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Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı!

Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı. Doğruer, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

16.02.2022 - 11:43 |
Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı!

Dağhan Doğruer yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dila Tarkan'a Miami'de evlenme teklifi etti.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı

 

Şu sıralar yakın arkadaşlarıyla ve sevgilisiyle birlikte Miami'de tatil yapan Dila Tarkan, Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

 

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