Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı!

Dağhan Doğruer yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dila Tarkan'a Miami'de evlenme teklifi etti.

Şu sıralar yakın arkadaşlarıyla ve sevgilisiyle birlikte Miami'de tatil yapan Dila Tarkan, Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.